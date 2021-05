Neuburg

09:59 Uhr

Polizei in Neuburg: Mann tritt Jugendlicher in den Bauch

In Neuburg hat ein Mann einer Jugendlichen in den Bauch getreten.

In Neuburg ist am Sonntagabend ein Streit zwischen einem Mann und einer Jugendlichen in der Nähe des Bücherturms eskaliert. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt.

Im Bereich des Bücherturmes gerieten ein 47-jähriger Neuburger und eine 15-jährige Jugendliche am Sonntag gegen 19.45 Uhr zunächst verbal in Streit. Der Mann hat der Jugendlichen in den Bauch getreten Im Verlauf dieser Auseinandersetzung trat der 47-Jährige der Jugendlichen mit dem Fuß in den linken Bauchbereich. Die Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt. (nr) Lesen Sie auch: Corona-Lockerungen: Verwirrung über Öffnungstermin

