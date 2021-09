Premiere: Erstes Kurzfilmfestival in Neuburg ist ein Experiment

Plus Im Neuburger Kinopalast werden beim ersten Kurzfilmfestival zehn Filme hintereinander gezeigt. Die drei besten Hobby-Filmer werden danach vom Publikum ausgezeichnet.

Kein Thema, keine Einschränkungen, fast völlige Freiheit: Das waren die Voraussetzungen, die Kerstin Egerer und Lucie Schafferhans bei ihrem Kurzfilmfestival in Neuburg für die Teilnehmer vorgegeben hatten. Es ist eine Art Experiment, das bei gutem Ausgang wiederholt werden soll. Vor knapp einem Jahr starteten die beiden Künstlerinnen den Aufruf, Kurzfilme einzuschicken. Jetzt präsentieren sie das Ergebnis am kommenden Freitag im Neuburger Kino.