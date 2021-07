Prior in Neuburg erhält "Silberdistel" für seine Lebensleistung

Die „Augsburger Allgemeine“ sagt Dankeschön an Prior Donatus Wiedenmann von den Barmherzigen Brüdern. NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke überreicht die "Silberdistel" im Altenheim St. Augustin in Neuburg.

Die Silberdistel der „Augsburger Allgemeinen“ geht an den tatkräftigen Ordensmann Donatus Wiedenmann (81). Der Prior der Barmherzigen Brüder in Neuburg widmet seine Lebenskraft in besonderem Maße armen, kranken und alten Mitmenschen. Damit erfüllt er Vorbildfunktion und die Heimatzeitung sagt Dankeschön „an einen der Menschen, die uns durch Engagement und persönlichen Einsatz für eine gute Sache im Sinne des Gemeinwohls beeindruckt haben.“

Bei der Übergabe der Auszeichnung durch NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke betonte der Prior, dass er die „Silberdistel“ im Namen aller Mitarbeiter(innen) des Seniorenheims St. Augustin und stellvertretend für die Neuburger Ordensgemeinschaften entgegennehme.

Die Leistung seiner Pflegemitarbeiter auch im Altenheim St. Augustin in Neuburg sieht Prior Wiedenmann nicht ausreichend anerkannt

„Hinter bloßen Zahlen und Statistiken stecken Menschen und Schicksale“, das weiß der Pater nur allzu gut. Deshalb hat er auf seinen bisherigen Stationen - und es waren weiß Gott nicht wenige - immer die Schwächsten im Blick gehabt. Die Leistung seiner Pflegemitarbeiter und -mitarbeiterinnen in den Heimen sieht er gesellschaftlich als nicht ausreichend anerkannt. Wer sich mit Bürokratie herumschlage und über Regularien hinaus mit einer gewissen Empathie Betagte an ihrem Lebensabend unterstütze, „ der tut soviel Gutes, das wird von außen vielfach nicht erkannt.“

Der Prior war auch Manager, etwa beim Aufbau der ersten Fachschule für Heilerziehungspflege in Reichenbach/Oberpfalz, als Provinzial der Brüder in Bayern von 1992 bis 2001, im Zuge der Sanierung des Brüderkrankenhauses in Regensburg für 130 Millionen Mark oder beim Neubau des Altenheims St Augustin in Neuburg. 25 Millionen Euro steckte die Bayerische Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder in ihre Neuburger Filiale.

Das Geld für Neubauten und Sanierungen haben die Barmherzigen Brüder in Neuburg gut angelegt

Donatus Wiedenmann überzeugte das Definitorium, das Entscheidungsgremium des Ordens, dass es gut angelegte Gelder sind. Nach dem Heimneubau in der Franziskanerstraße folgten die Sanierung des früheren Juvenats, der Neubau von Küche und Saal, die Außen- und Innensanierung des Südtraktes und der Kirche St. Augustin. Nebenbei überlässt der Orden dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die 1974 verstaatlichte Knabenrealschule über Erbpacht.

Der Prior blieb nicht im Kloster, er ist sozusagen Kosmopolit. Er flog zwölfmal zur Erdbebenhilfe zu seinen Ordensbrüdern in Kobe/Japan, erschrak in Bogotá/Kolumbien über Gewaltexzesse, besuchte Ordensprovinzen in Spanien und Italien. Geblieben ist die Verbindung zur schwäbischen Heimat. Dort, wo die Kindheitserinnerungen sind, wo der spätere Ordensmann aufgewachsen ist in der elterlichen Mühle in Fristingen an der Glött und das Müllerhandwerk erlernt hat, dort ist auch das Herz von Donatus Wiedenmann daheim.