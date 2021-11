Probleme mit dem Neuburger Arco-Felsen: Jetzt werden 300 Tonnen Gestein entfernt

Plus Die Nase am Neuburger Arco-Felsen droht herunterzubrechen. Eigentlich wollte die Stadt das Naturdenkmal retten. Doch nun steht die Entscheidung: Der riesige Steinbrocken kommt weg.

Der Stadt Neuburg steht eine riesige Maßnahme unterhalb des Arco-Schlösschens bevor. Die Nase des dortigen Steinmassivs, die seit Jahren Probleme macht und herabzufallen droht, wird entfernt. Insgesamt geht es um knapp 300 Tonnen Gestein, die verschwinden sollen.