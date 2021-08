Neuburg

vor 21 Min.

Probleme mit dem Wasser: Legionellen auch in der KJF Klinik Neuburg

Plus Schon wieder Wasser-Probleme: In der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg wurden Legionellen festgestellt. Anders als in Schrobenhausen ist aber nur ein Klinik-Teil betroffen.

Von Manfred Rinke

Wenn einmal der Wurm, in den speziellen Fällen ist es ein Bakterium, drin ist, dann kommt man mitunter nur schwer wieder aus der Sache raus. Dem „Pseudomonas aeruginosa“ im Trinkwasser des Neuburger Wassernetzes folgten die Legionellen am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen. Jetzt meldete sich mit dem gleichen Problem die KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen