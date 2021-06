Projektflächen Sonnleiten: Jetzt kommen die tierischen Rasenmäher

Nach Entbuschungen im Herbst startet jetzt die Beweidung der Projektflächen Sonnleiten mit Schafen und Ziegen. Spaziergänger werden gebeten, die Tiere nicht zu füttern.

Seit 2019 läuft das Sonnleite nprojekt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, naturschutzfachlich wertvolle Trockenmagerrasen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und dem Ingolstädter Bereich zu pflegen. Diese Flächen stellen für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten einen selten gewordenen Lebensraum dar.

Bis Ende Februar 2021 wurden auf verschiedenen Projektflächen Entbuschungen durchgeführt. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass aufkommende Sträucher zurückgedrängt und die Trockenmagerrasen freigehalten werden. Ohne diese Eingriffe würden die Flächen mit der Zeit zuwachsen und verschwinden.

Ziegen und Schafe als Rasenmäher

Teilweise wurde im Rahmen der Aktion auch etwas Fläche dazugewonnen, indem die bestehenden Bereiche durch Wegschneiden des Bewuchses am Rand, erweitert wurden. Dies war beispielsweise in Hutting der Fall. Auf den Trockenmagerrasen am alten Steinbruch wurden viele Sträucher und einige Bäume auf der Fläche entfernt. Zusätzlich wurde der in die Fläche hineindrängende Waldrand ein Stück nach hinten versetzt.

Damit die Flächen nicht gleich wieder zuwachsen, werden sie ab Mitte Mai bis zum Herbst regelmäßig beweidet. Die Schafe helfen als natürliche Rasenmäher bei der Pflege, während Ziegen die neu aufkommenden Sträucher abfressen. Ein Vorteil der Beweidung gegenüber der Mahd ist, dass Samen und Insekten im Kot und Fell der Tiere von Fläche zu Fläche transportiert werden. So kommt es zu einem Austausch von Genmaterial und der Verbreitung von Arten. Da die Flächen oft inselartig und ohne Anschluss zueinander liegen, ist ein solcher Austausch eine besondere Unterstützung für seltene Arten.

Tiere sollen nicht gefüttert werden

Bei der Beweidung kommt es jedoch immer wieder dazu, dass zum Beispiel Spaziergänger den Tieren eine Freude machen wollen und etwas Essen über den Zaun werfen. Wenn die Schafe und Ziegen etwas Falsches fressen, können sie davon krank werden. Daher wird darum geben, von Fütterungen abzusehen. (nr)

Zu weiteren Auskünften zum Sonnleitenprojekt steht vom Sachgebiet Naturschutz, Gartenkultur und Landespflege Maike Nilges zur Verfügung. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 08431 57-217 sowie der E-Mailadresse maike.nilges@neuburg-schrobenhausen.de.

Lesen Sie dazu auch: