Neuburg

23.08.2021

Provokanter Nazi-Slogan: Neuburger beschweren sich über Wahlplakate

Plus Die Partei, bekannt für ihr satirisches Programm, schreibt auf Plakaten: „Nazis töten“. Viele Bürger haben sich bereits bei der Stadt Neuburg beklagt. Doch der sind die Hände gebunden.

Von Andreas Schopf

Jedes Mal, wenn sie daran vorbeifährt, bekomme sie Gänsehaut. „Das ist Aufruf zum Mord“, beklagt die Neuburgerin. Die Wahlplakate, die unter anderem an der Münchener und der Grünauer Straße aufgehängt sind, machen ihr zu schaffen. Auf den Schildern steht: „Nazis töten“. Dahinter steckt „Die Partei“, die bekannt für ihr satirisches Programm ist. Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist in diesem Fall der Meinung: „Das ist keine Satire mehr.“ Sie wolle auf keinen Fall Rechtsradikale unterstützen oder deren Handeln gutheißen. „Aber so etwas geht in einem Rechtsstaat nicht.“ Sie würde die Wahlwerbung am liebsten herunterreißen, möchte sich aber nicht strafbar machen. Also hat sie sich bei der Stadt Neuburg beschwert. Und ist mit ihrem Anliegen nicht alleine.

