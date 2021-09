Neuburg

vor 49 Min.

Punktlandung bis Montag: Wie aus einer Baustelle der Campus Neuburg werden soll

Plus Am Montag startet der neue Campus in Neuburg. Noch ist das Areal mehr Baustelle als Bildungsstätte. Was sich in diesen Tagen tut und worauf sich Studentinnen und Studenten einstellen müssen.

Von Andreas Schopf

Dass hier Bundesinnenminister Horst Seehofer, der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler und diverse andere Ehrengäste am Montag einen neuen Hochschulstandort mit gut 100 Studentinnen und Studenten eröffnen, fällt am Mittwoch schwer zu glauben. Der Neuburger Campus ist wenige Tage vor der Eröffnung mehr Baustelle als Bildungsstätte. Auf dem Lassigny-Areal wird aktuell gebohrt, geschleppt, gesaugt und gekehrt. Mittendrin: Standortleiter Stefan Hoiczyk. „Es wird eine absolute Punktlandung“, betont der 29-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen