„Racheengel“: Alexander Golling stellt neuen Krimi bald in Neuburg vor

„Racheengel“ lautet der Titel des zweiten Kommissar-Brauner-Krimis aus der Feder von Alexander Golling. Er wird das 340 Seiten dicke Buch am Freitag, 5. November, im Café Wortschatz in Neuburg vorstellen – zweieinhalb Jahre nach seinem Erstlingswerk „Und es wurde finster“.

Buch aus Neuburg: Ein halbes Jahr hat Alexander Golling für seinen zweiten Kommissar-Brauner-Krimi recherchiert

Eineinhalb Jahre hat der 51-Jährige geschrieben, ein halbes Jahr Recherche ging voraus. Dafür hat er sich die wichtigsten Orte, an denen sein Krimi spielt, genau angeschaut. Neben dem Polizeipräsidium in Ingolstadt, wo Kommissar Hendrik Brauner seinen Dienstsitz hat, spielen das Bildungszentrum für Soziale Berufe in Neuburg, Ehekirchen, der Rotlichtbezirk Ingolstadt, ein spiritistischer Gothic Zirkel und das ehemalige Kloster in Baring eine Rolle. Tatort oder vielleicht auch nur Fundort zweier Leichen ist der alte Mennoniten-Friedhof am Forsthof im Seminarwald bei Bittenbrunn.

Der alte Friedhof ist mittlerweile so überwuchert, dass er nur noch wenigen Einheimischen bekannt ist. „Ich habe vier Anläufe gebraucht, um ihn zu finden“, erzählt Golling von seiner abenteuerlichsten Suche. Immerhin hat er im Gegensatz zu seinen Krimifiguren dort kein Mordopfer gefunden. Zwei Schülerinnen der bereits erwähnten Schule fallen, so der Plot, einem geheimnisvollen Mörder zum Opfer. Rache, Fanatismus, verstärkt durch eine chemische Substanz und gegenseitige Abhängigkeiten und Verstrickungen spielen eine Rolle in der recht verzwickten Geschichte. Letzteres ist auch der Grund dafür, dass das Buch deutlich dicker geworden ist als der Vorgänger.

Beiden gemein ist das für Golling typische Geheimnisvoll-Düstere, und natürlich Kommissar Brauner. „Die Figur des Kommissars habe ich weiterentwickelt“, erzählt der Autor. Wie in Lokalkrimis üblich, spielt auch das Privatleben des Kommissars eine gewisse Rolle. Dessen Tochter Emily ist nun in einem Alter, in dem Jungs interessant werden. Viel problematischer wird für ihren Vater jedoch, dass das Mädchen gestalkt und schließlich sogar entführt wird. „Das ist eine kleine Oper, die ich da geschrieben habe“, sagt Golling. Für die Mordwaffe, die dem Kommissar Rätsel aufgibt, hat sich der historisch interessierte Neuburger sogar vom spanischen Diktator Francisco Franco inspirieren lassen. Die Lesung findet unter 3G-Bedingungen statt, eine Anmeldung ist telefonisch unter 08431/9570 erforderlich. (hama)

