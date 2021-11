Rasanter Ritt durch die Donauauen: So lief die Hubertusjagd in Grünau

Plus 35 Aktive folgten der Einladung des Schleppjagdvereins Bayern nach Grünau. Einige Bestandteile der Hubertusjagd fielen dünner als sonst aus. Anton Göbel zog einen Schlussstrich.

So ähnlich könnte es zu Zeiten Ottheinrichs gewesen sein: 35 Reiter und Amazonen jagen hinter der Hundemeute durch den Auwald der Donau, danach folgt ein fröhliches Halali auf Schloss Grünau. Der Schleppjagdverein Bayern zielte mit seiner Jagd am Hubertustag, 3. November, allerdings nicht auf Hirsche und Schwarzwild, sondern auf die Leidenschaft der sportlichen Reiterei.