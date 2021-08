Neuburg

20:00 Uhr

Realschule für 48 Millionen Euro: Das ist die neue Paul-Winter-Schule in Neuburg

Die neue Paul-Winter-Realschule in Neuburg ist weitläufig in einen Südhang hineingebaut worden. An den Außenanlagen wird nicht gearbeitet.

Plus Die neue Paul-Winter-Realschule in Neuburg ist fertig. In den 48 Millionen Euro teuren Bau ziehen im September 650 Jugendliche ein. Auf was sie sich freuen können.

Von Winfried Rein

Schule ist in den Sommerferien eigentlich kein Thema, aber für die PWS-Familie läuft jetzt eine Art Countdown: Die Neuburger Paul-Winter-Realschule zieht an den neuen Standort im Westen der Stadt. Der viel diskutierte Neubau am Südhang des Kreuter Weges ist aufnahmebereit - und für die Schule ein "Quantensprung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen