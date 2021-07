Neuburg

Regen macht Kartoffeln und Kirschen im Raum Neuburg zu schaffen

Bis zu den Waden steht Alexander Edler in seinem Kartoffelacker im Wasser. In den Fahrfurchen zeigt sich die Überschwemmung besonders gut, aber auch in den Kartoffelreihen steht das Wasser.

Plus Der nicht enden wollende Regen hat Felder und Wiesen überfluten lassen – insbesondere im Donaumoos, wo der Grundwasserspiegel ein Dauerbrenner-Thema ist. In Gietlhausen wurde die Ernte eingestellt.

Von Claudia Stegmann und Winfried Rein

Es regnet. Seit Tagen, seit Wochen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Sommer, er will einfach nicht kommen. Das nasse und für die Jahreszeit viel zu kalte Wetter schlägt nicht nur Sonnenkindern aufs Gemüt, besondern bereitet Landwirten und Gärtnern echte Sorgen. Die Böden, die sich längst mit Wasser vollgesaugt haben, können den Regen nicht mehr aufnehmen. Normalerweise wäre jetzt Erntezeit für die Wintergerste. Doch daran ist im Augenblick nicht zu denken, denn in den Feldern staut sich überall das Wasser. „Ich bin jetzt seit 42 Jahren Landwirt. Aber so was hab’ ich noch nicht erlebt“, sagt Gerhard Edler aus Untermaxfeld.

