Neuburg

vor 32 Min.

Resümee des Neuburger Impfteams: "Wir haben es einfach gerockt!"

Plus Es ist fast schon eine kleine Ära, die für die Mitarbeiter des Neuburger Impfzentrums zu Ende geht. Welche Momente ihnen besonders in Erinnerung bleiben - von lustig bis ärgerlich.

Von Katrin Kretzmann

Der Fußballtrainer gewinnt ein Spiel bekanntlich nicht alleine, sondern es ist die Mannschaft, die am Ende als Sieger vom Platz geht. Die Aussage, die hinter dieser Redewendung steckt, kann auch auf das Neuburger Impf- und Testzentrum umgemünzt werden. „Diese einmalige Leistung, die hier in den vergangenen Monaten erbracht wurde, geht nur im Miteinander, als Team“, sagt Bernhard Pfahler. Der Organisationsleiter des BRK-Kreisverbands und Chef des Impfzentrums in der Ostendturnhalle ist mehr als stolz auf seine Mannschaft. Gemeinsam blicken die Akteure auf spannende Monate „an vorderster Front“ zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen