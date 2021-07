Neuburg-Ried

Jahrelang unbewohnt: Jetzt gibt es ein Konzept für den Pfarrhof in Ried

Der ehemalige Pfarrhof in Neuburg-Ried steht seit Jahren leer. Zuletzt nutzte ihn die Kirchenstiftung lediglich als Lagerfläche. Jetzt soll sich daran etwas ändern.

Plus Jahrelang stand der ehemalige Pfarrhof in Ried quasi ungenutzt. Jetzt soll sich daran etwas ändern. Im Pfarrgarten ist ein großer Neubau geplant.

Von Andreas Schopf

Seit Jahren schon steht der ehemalige Pfarrhof in Ried leer. Das rund drei Jahrhunderte alte Gemäuer hat seine besten Tage lange hinter sich, bewohnbar war und ist das Haus nicht mehr. Die Kirchenstiftung nutzte die Räumlichkeiten zuletzt lediglich, um Unterlagen und Ausstattung zu lagern. Jetzt soll sich an dem denkmalgeschützten Gebäude an der Ingolstädter Straße wieder etwas tun. Ein möglicher Käufer ist gefunden – ein erstes Konzept für das Areal steht.

