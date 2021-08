Rohrenfelser fährt ohne Fahrerlaubnis

Rohrenfelser fährt Auto, obwohl ihm der Führerschein entzogen wurde. Jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.

In Rohrenfels ist ein Mann mit seinem Auto gefahren, obwohl ihm der Hührerschein entzogen wurde. Das teilte die Polizei mit. Der Rohrenfelser war am Donnerstag gegen 19.55 Uhr in der Hauptstraße im Ort unterwegs.

Mann fährt in Rohrenfels ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der 39-Jähriger an, seinen Führerschein verloren zu haben. Bei einer Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass ihm die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (nr)