Sagenhafte Wasserdrachen im Neuburger Auwald: Das ist der Kammmolch

Bald können Interessierte den stark gefährdeten Kammmolch im Auenzentrum in Neuburg besichtigen. Warum er europaweit geschützt ist und welchen Wert der Auwald mit seinen Gewässern für ihn hat.

Drachen gehören nur ins Märchenland? Von wegen! Wer an den Gewässern im Auwald gemütlich entlangschlendert und die ruhige Atmosphäre der kleinen Stillgewässer bewundert, ahnt nicht, dass versteckt am Gewässergrund viele kleine Wasserdrachen auf den Anbruch der Nacht lauern. Die Rede ist von den Kammmolchen, deren Männchen zur Paarungszeit zwischen März und Juni einen besonders ausgeprägten Rückenkamm besitzen. Der Kammmolch ist mit elf bis 18 Zentimetern Körperlänge die größte einheimische Molchart. Durch seine dunkle Oberseite wird er des Öfteren mit dem Alpensalamander verwechselt. Allerdings unterscheidet ihn der gelb bis orangegefärbte Bauch mit dunklen Flecken von diesem. Dabei hat jeder Molch seine eigene, unverwechselbare Färbung und Musterung.

Ausstellung im Neuburger Auenzentrum zum Kammmolch

In warmen Sommernächten umwerben die Männchen in den Laichgewässern potenzielle Partnerinnen. Dafür präsentieren sie unter Wasser ihr schönstes Hochzeitsgewand und fächern mit dem Schwanz dem Weibchen Sexuallockstoffe zu. Sagt er ihr zu, beginnt sie nach der Paarung 200-300 Eier einzeln auf Blättern von Wasserpflanzen abzulegen. Die Paarungsrituale und Eiablage erfordern viel Energie, weshalb in dieser Zeit viele Schnecken, Würmer und Kaulquappen gefressen werden müssen. Feinschmecker sind die Kammmolche jedoch nicht, denn sogar der bitter schmeckende Laich der Erdkröte wird verspeist.

Aus dem Laich schlüpfen circa ein Zentimeter große Larven, die innerhalb von zwei bis vier Monaten heranwachsen. Sie ähneln den erwachsenen Tieren, doch sie besitzen zunächst statt einer Lunge zwischen Kopf und Rumpf je drei nach außen ragende Kiemenbüschel. So sind sie an das Leben im Wasser angepasst, erst nach der Ausbildung der Lunge ab Mitte August folgen sie den erwachsenen Tieren an Land. Doch das Leben im Wasser ist gefährlich, denn hier lauern zahlreiche Feinde wie Wasserinsektenlarven, Reiher, Störche, Ringelnattern und vor allem Fische. Ganze Populationen der besonders geschützten Molchart können durch hohe Fischbestände verschwinden. Ab dem Hochsommer leben die Kammmolche bis zum nächsten Frühjahr in feuchten Laub- und Mischwäldern sowie Hecken in der Nähe der Laichgewässer, während der kalten Jahreszeit harren sie häufig in Erdhöhlen oder unter Totholzhaufen aus.

Ausstellung in Neuburg: Kammmolche sind in Bayern stark gefährdet

Kammmolche sind in Bayern stark gefährdet und sogar europaweit geschützt. Durch die starken Veränderungen unserer Auen findet die Art kaum noch geeignete Landlebensräume sowie Gewässer zur Reproduktion. Renaturierungen von Flussauen, die auch die Bildung neuer Auengewässer fördern, können somit neue Lebens- und Laichräume für den Kammmolch schaffen. Die Dynamisierung der Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt ließen neue Wasserflächen entstehen oder veränderten den Wasserstand bereits vorhandener Stillgewässer. Bisher nur zeitweilig mit Wasser gefüllte und damit fischfreie Tümpel sind seitdem das ganze Jahr mit Wasser gefüllt. Wie sich das auf die dort glücklicherweise noch vorkommenden Kammmolche auswirkte, war daher nicht einfach zu beurteilen.

Eine Masterarbeit an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, in Betreuung des Aueninstituts Neuburg, sollte in diesem Frühjahr und Sommer Aufschluss darüber geben. Neben zahlreichen anderen Amphibien (zehn Arten) konnten in fünf von acht untersuchten Stillgewässern immerhin 25 Kammmolche erfasst werden. Dies verdeutlicht den hohen Wert des Auwalds für den Kammmolch als Lebens- und Fortpflanzungsraum. Dank der Spenden der psd-Bank und der Krones AG konnte die umfangreiche Amphibienkartierung im Rahmen der Masterarbeit ermöglicht werden. Das Aueninstitut Neuburg bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern des Amphibienprojektes.

Wer sich selbst auf die Spur des kleinen Wasserdrachens machen möchte, hat dazu in Kürze im Aueninformationszentrum die Möglichkeit. Die Wanderausstellung „Donau-Kammmolch“ wird demnächst in Schloss Grünau eröffnet werden und vor allem Kindern spielerisch alles Wissenswerte über diese interessanten Tiere vermitteln.