Sanierung beendet: Eurofighter kommen zurück nach Neuburg

Plus Weil die Start-und Landebahn im Neuburger Ortsteil Zell saniert wurde, war das Taktische Luftwaffengeschwader 74 für zwei Wochen ins Lechfeld umgezogen. Jetzt ruft die Heimat wieder.

Mit den letzten Bahnen, die die Kehrmaschine zog, war sie abgeschlossen, die Sanierung der Start- und Landebahn des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 im Neuburger Ortsteil Zell. Zwei Wochen lang musste das Geschwader ins Lechfeld umziehen (wir berichteten), um in drei Bereichen Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Das lief absolut problemlos. Nun kann die planmäßige Rückkehr nach Neuburg erfolgen.