Schaufenster in Neuburg eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

In einem Geschäft in Neuburg wurde die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag und Dienstag an einem Geschäft in der Gärtnerstraße in Neuburg die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Hierbei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (nr)