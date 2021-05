Schloßfest-Alternative 2021: So lässt die Neuburger Juliusbrauerei das Spektakel leben

Das Schloßfest 2021 muss pandemiebedingt ausfallen. Neuburgs einzige Brauerei "Juliusbräu" und der Verkehrsverein "Freunde der Stadt" ließen sich deshalb etwas einfallen. Das haben sie geplant.

Es war keine leichte Entscheidung, aber eine angesichts der Corona-Pandemie ohne Alternative: das Schloßfest 2021, wird, wie berichtet, ausfallen und auch sonst wird es keine Ersatzveranstaltungen des Verkehrsvereins geben, wie Vorsitzender und Marktvogt Friedhelm Lahn verdeutlicht hat. Um so mehr freut er sich, dass gemeinsam mit der Juliusbrauerei das Renaissancefest zumindest ein bisschen aufleben kann.

Wie die Neuburger Rundschau schon angekündigt hat, laden die Neuburger Brauerei und der Verkehrsverein nicht nur die Schloßfestgruppen zu einem Fotoaktion ein, sondern auch Privatpersonen. „Wir haben die auf dem Schloßfest aktiven Kulturgruppen bereits angeschrieben“, sagt Marktvogt Lahn. Gleichzeitig war er mit Juliusbräu-Chefin Gabriele Bauer und Stiftungsvorstand Kurt Müller einig, dass auch für Privatpersonen ein Fotowettbewerb initiiert werden soll. Einziger Unterschied zwischen den Aktionen: Bei den Gruppen gibt es für die drei Erstplatzierten kleine Geldpreise (100, 50 und 25 Euro) zu den Bierpreisen (ein Holzfass, ein Tragerl, ein Sixpack, das es auch für die Plätze vier bis zehn gibt). Für die zehn Gewinner bei den Privatpersonen gibt es nur Bier.

Fotos für die Schloßfest-Aktion der Neuburger Julisbrauerein können bis 19. Juni eingesandt werden

Die Fotos (bitte als jpg-Datei) können bis 19. Juni um 15 Uhr in einer e-Mail an die Brauereiadresse (julius.braeu@@t-online.de) geschickt werden. An diesem Tag zu dieser Zeit stellt Braumeister Florian Linder auch sein frisch gebrautes Schloßfestbier vor, das es heuer erstmals auch in Flaschen geben wird. Am 22. Juni entscheidet eine Jury über die Sieger bei den Gruppen- und Privatpersonen. Die Preisverleihung findet dann am 26. Juni statt. Zu den drei Daten werden sich die Beteiligten in ihre Schloßfestgewänder werfen, für die Preisverleihung ist zudem ein kleines, internes Programm vorgesehen, alles immer mit Blick auf die aktuelle Infektionslage.

Wer dann kein Schloßfestbier trinken will oder kann, hat die Möglichkeit, auf ein alkoholfreies Radler von Julius zurückzugreifen. Braumeister Florian Linder hat den Dreh heraus, vor Ort in der Brauerei alkoholfreies Bier zu brauen. Das Radler gibt es erstmals am Freitag nächster Woche an der Rampe direkt bei der Brauerei

