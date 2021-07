Neuburg

Schlüsselanhänger zum Abschied: Der Abschluss an der Paul-Winter-Realschule Neuburg

Drei der vier Besten: (v. r.) Makram Koucha, Matthias Eichel und Johannes Haag. Es fehlt Nils Kappl, der in der zweiten Abschlussveranstaltung geehrt wurde.

Plus 87 Absolventen und zehn Absolventinnen verlassen die Paul-Winter-Realschule in Neuburg. Zum letzten Mal findet die Zeugnisvergabe im alten Schulhaus statt. Das neue Schuljahr wird im Neubau am Sehensander Weg begonnen.

Von Manfred Dittenhofer

Die Maskenpflicht in der Turnhalle war sicherlich einigen Gästen unangenehm. So aber konnten sie alle ein bisschen nachempfinden, wie sich ihre Kinder bei den Abschlussprüfungen gefühlt haben müssen. Prüfungsstress unter Maskenpflicht. Erschwerte Bedingungen nicht nur bei den Abschlussprüfungen, sondern über das gesamte Schuljahr. Und dennoch bescheinigte Schulleiterin Sonja Kalisch dem Jahrgang nicht nur herausragende Leistungen, sondern auch herausragende Fähigkeiten.

