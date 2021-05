Schmiererei an Spielplatz: Stadt Neuburg setzt Belohnung für Hinweise aus

Ein bislang unbekannter Täter hat die Mauer am Grabenspielplatz in Neuburg beschmiert. Für Hinweise hat die Stadt Neuburg nun eine Belohnung ausgesetzt.

Innerhalb der vergangenen Tage hat ein derzeit noch unbekannter Schmierer die Mauer am Grabenspielplatz in Neuburg verunstaltet. Mit schwarzem Spray wurde ein Schriftzug großflächig aufgebracht, schreibt die Stadt Neuburg in einer Mitteilung. Der Vandalismusschaden wird nun kostenintensiv entfernt. Die Stadt Neuburg hat auch diesmal Strafanzeige gestellt und startet zusätzlich einen Aufruf zur Ergreifung des Verursachers.

Schmierereien am Grabenspielplatz in Neuburg: Stadt setzt Belohnung aus

Schmierereien werden in Neuburg keinesfalls geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen, heißt es. „Wir setzen auch hier alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen. Denn letztlich müssen alle Neuburger für die mutwilligen Sachbeschädigungen aufkommen“, betont Stadtsprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Wir konnten in den vergangenen Jahren nahezu alle Schmierer erwischen und zur Rechenschaft ziehen. Die Täter wurden je nach Fall zu mehreren Tausend Euro Strafe verurteilt.“

Graffiti in Neuburg: 300 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise

Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen gemacht, kennt das Schriftbild oder gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202) entgegen. (nr)

