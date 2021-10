Neuburg

11:44 Uhr

Schnelleres Internet in Neuburg: Glasfaser bis in die eigenen vier Wände

Plus Auf eigene Kosten will die Telekom für einige Haushalte im nächsten Jahr das Internet schneller machen. Was dahinter steckt und was der Stadtrat von den Plänen hält.

Von Michael Kienastl

Bald könnte es für viele Haushalte in Neuburg schnelleres Internet geben. Die Telekom plant nämlich, auf eigene Kosten die vorhandene Technik zu modernisieren. Die Schlüsseltechnologie hierbei heißt „Fibre to the Home“ (FTTH). Die Glasfaserleitungen sollen also nicht wie gewohnt nur zum Verteilerkasten, sondern direkt in die Wohnung der Bürgerinnen und Bürger gehen. Bislang führen klassischerweise immer noch Kupferkabel in die eigenen vier Wände.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

