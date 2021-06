Schrannenplatz Neuburg: Dann war plötzlich die Geldbörse weg

Ein Trickdieb entwendete auf dem Neuburger Schrannenplatz unbemerkt die Geldbörse eines 33-Jährigen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Was die Polizei rät.

An einem Kiosk auf dem Neuburger Schrannenplatz wurde am Montagnachmittag ein 33-Jähriger Opfer einer Diebstahls. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickdieben.

Wie es im Polizeibericht heißt, hatte ein Unbekannter den 33 Jahre alten Mann zuvor angerempelt und dabei unbemerkt die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld aus seiner Hosentasche entwenden können. Erst später bemerkte das Opfer des Diebstahls.

Hinweise auf die Identität des Täters sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor bekannten Maschen von Trickdieben, die äußerst geschickt und mitunter arbeitsteilig agieren. Ein gesundes Misstrauen gegenüber unbekannten Personen, die einem zu nahe kommen. kann vor folgenschweren Betrugs- und Diebstahlsdelikten bewahren. (nr)

