Schrauben an Fahrrad gelockert: Zehnjährige stürzt in Neuburg und verletzt sich

Ein Unbekannter hat laut Polizei mehrfach Schrauben am Fahrrad einer Zehnjährigen gelockert. Nun stürzte das Mädchen und verletzte sich.

Ein bislang Unbekannter hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach am Fahrrad einer zehnjährigen Schülerin zu schaffen gemacht. Hierbei wurden laut Angaben der Polizei insgesamt drei Mal Schrauben am Hinterrad des Fahrrades gelockert.

Neuburg: Schrauben an Fahrrad gelockert

Beim letzten Vorfall stürzte das Mädchen mit ihrem Rad und verletzte sich leicht. Zeugenhinweise unter Telefon 08431/67110. (nr)