Neuburg-Schrobenhausen

17:31 Uhr

100 Prozent Auslastung: Kliniken im Raum Neuburg erreichen Corona-Limit - mit welchen Folgen?

Die Kliniken der Region sind am Limit, was die Corona-Lage auf den Intensivstationen betrifft.

Plus Die Intensivstationen der beiden Kliniken in Neuburg-Schrobenhausen haben ihre Grenzen erreicht. „Es ist sehr dramatisch“, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus. Was das für akute Notfälle bedeutet.

Die Covid-19-Pandemie stellt das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Ein wichtiges Problem besteht darin, genügend Intensivbetten und medizinisches Personal für die Behandlung all derjenigen mit schweren Krankheitsverläufen bereitzustellen. Was den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angeht, ist dieses System jetzt am Limit.

