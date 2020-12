15:40 Uhr

Neuburg-Schrobenhausen: 235 Infizierte im Landkreis

Das Gesundheitsamt meldet für Montag (Stand 11 Uhr) fünf Neuinfektionen und 28 Genesene. Damit liegt die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Bürger im Landkreis bei 235.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit 20 bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt. Davon werden zwei intensivmedizinisch betreut und beatmet. Im Krankenhaus in Neuburg sind es 12 Coronavirus-Patienten, davon wird einer intensivmedizinisch betreut. Bei vier weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion.

Corona-Fälle im Landkreis gehen leicht zurück

Was die aktuellen Infektionszahlen angeht, verzeichnen Neuburg (60) und Schrobenhausen (42) landkreisweit die höchsten Werte. Mit Abstand folgen Königsmoos (24), Burgheim (21), Karlskron (16) und Aresing (16). Elf Fälle meldet Rennertshofen, zehn sind es in Ehekirchen und sieben in Karlshuld. Die restlichen Gemeinden sind weniger betroffen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut LGL bei 166 (Stand 6. Dezember, 8 Uhr). (nr)

