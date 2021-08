3G-Regeln: Nicht nur für den Friseur brauchen Ungeimpfte jetzt einen Test

Bei einer Inzidenz ab 35 gilt ab sofort die sogenannte 3G-Regel. In welchen Fällen Umgeimpfte einen Test vorgelegen müssen.

Neuburg-Schrobenhausen Liegt die Inzidenz über 35, besteht eine Testpflicht in Innenräumen. So lassen die aktuellen Corona-Regelungen, die seit Montag, 23. August, in ganz Bayern gelten, auf einen einfachen Nenner bringen. Im Detail bedeutet das für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen folgendes:

Wen betreffen die neuen Regelungen?

Vor allem jene, die nicht geimpft oder genesen sind. Nur in wenigen Fällen müssen auch Geimpfte oder Genesene einen Test nachweisen.

Wann müssen Ungeimpfte einen Test vorlegen?

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 – diesen Wert hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereits Anfang vergangener Woche überschritten – ist ein Corona-Test Voraussetzung für den Zugang zu folgenden Bereichen:

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (z. B. öffentliche und private Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen)

Innengastronomie

körpernahe Dienstleistungen in geschlossenen Räumen (Friseur, Kosmetik ...)

...) geschlossene Räume von bestimmten Freizeiteinrichtungen

Besuche von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen

Sportausübung in geschlossenen Räumen

Beherbergungen (hier gilt ein Testnachweiserfordernis bei Ankunft sowie zusätzlich alle weiteren 72 Stunden).

Wie sehen die Regelungen in einem Freibad aus?

Besucher von Freibädern müssen sich nicht testen lassen – unabhängig von ihrem Impfstatus.

Wann müssen auch Geimpfte und Genesene ein negatives Testergebnis nachweisen?

Bei einem Besuch in einem Alten- und Pflegeheim.

Gibt es über die 3G-Regelung hinaus weitere Beschränkungen?

Ja. Da der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile von 50 überschritten hat, greifen weitere Maßnahmen, die die Kontaktbeschränkungen betreffen.

Wie viele Menschen dürfen also derzeit zusammenkommen?

Drei Haushalte mit maximal zehn Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht gezählt werden, ebenso wie Geimpfte und Genesene. Bei öffentlichen Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis sind bei einer Inzidenz ab 50 bis zu 25 ungeimpfte Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 ungeimpfte Personen unter freiem Himmel zugelassen. Selbiges gilt für private Veranstaltungen (Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssitzungen).

Nachdem sich Ungeimpfte jetzt wieder vermehrt testen lassen müssen: Reichen die Testkapazitäten im Landkreis aus?

Das prüft derzeit das Landratsamt. Eine Übersicht der aktuellen Testmöglichkeiten gibt es auf der Homepage des Landratsamtes. (nr/clst)