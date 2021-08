3G-Regeln: Schüler sind von der Testpflicht im Landkreis befreit

Egal ob Kino, Gastro, Sport oder Freibad - statt eines negativen Tests genügt der Schülerausweis.

In der neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am Montag in Kraft getreten ist, sind Schüler von der Testpflicht ausgenommen. Wörtlich heißt es dort unter §4: „Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.“

Die Befreiung gilt auch während der Sommerferien, obwohl die Buben und Mädchen seit vier Wochen nicht mehr im Rahmen des Unterrichts getestet wurden. Schülerinnen und Schüler müssen überall dort, wo Ungeimpfte seit Anfang dieser Woche normalerweise einen negativen Testnachweis erbringen müssen (Kino, Friseur, Gastro, Veranstaltungen jeglicher Art in Innenräumen, Freibad...) lediglich als Legitimation ihren Schülerausweis oder ein Schülerticket vorlegen. (clst)