12:01 Uhr

Aufgehobene Impfpriorisierung bei Hausärzten: Telefone stehen nicht still

Künftig sollen in Hausarztpraxen nicht mehr nur Angehörige aus Risikogruppen geimpft werden. Die bayerische Staatsregierung hat die Priorisierung zum heutigen Donnerstag aufgehoben.

Plus Seit Donnerstag kann sich in Bayern jeder unabhängig von Alter und Vorerkrankung bei den Hausärzten impfen lassen. Theoretisch – denn in der Praxis sieht es etwas anders aus.

Von Michael Kienastl Und Gloria Geissler

Bayern prescht voran. Ab Donnerstag ist die Impfpriorisierung für Hausärzte aufgehoben, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Montag mitteilte. Sie dürfen ihre Patienten nun theoretisch unabhängig von Alter, Vorerkrankung und Beruf gegen das Coronavirus impfen. Für Mattias Fischer-Stabauer ist das ein Grund zur Freude: „Das macht alles deutlich leichter“, sagt der corona-koordinierende Arzt für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Denn statt vorher aufwendig abklären zu müssen, wer zu welcher Prioritätsgruppe gehört, gilt nun das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt der Neuburger Hausarzt. Lediglich Menschen aus der ersten Prioritätsgruppe, die in Ausnahmefällen noch nicht geimpft wurden, würden vorgezogen.

