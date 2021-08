Neuburg-Schrobenhausen

vor 36 Min.

Bald bei 100: Delta und Urlauber sorgen für steigende Inzidenz im Raum Neuburg

Plus In Neuburg-Schrobenhausen wächst der Wert laut RKI auf mittlerweile 90. Damit rückt die nächste Schwelle in gefährliche Reichweite. Was passiert, wenn der Landkreis tatsächlich über 100 steigt?

Der Aufwärtstrend hält an. Am Donnerstag meldet das hiesige Gesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz, die sich nach Datenlage des Robert-Koch-Instituts auf einen Wert von inzwischen 90 beläuft. Tendenz: weiter steigend. Wie die Behörde auf Nachfrage berichtet, könnte die Inzidenz schon heutigen Samstag bei rund 95 liegen. Damit rückt der Schwellenwert von 100 in absolute Reichweite. Was dann?

