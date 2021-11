Neuburg-Schrobenhausen

vor 1 Min.

Blick hinter die steigenden Corona-Zahlen im Raum Neuburg: Wer ist betroffen?

Plus Die Fallzahlen der Pandemie in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt kennen zur Zeit nur eine Richtung: nach oben. Wir haben in den Krankenhäusern nachgefragt, wer betroffen ist und wie viele davon ungeimpft sind.

Von Anna Hecker Und Manfred Rinke

Die Corona-Zahlen steigen wieder mit rasanter Geschwindigkeit. Auch im Raum Neuburg, in Schrobenhausen und in Ingolstadt schnellen die Fallzahlen nach oben, in den Krankenhäusern liegen wieder mehr Patientinnen und Patienten, die sich wegen des Virus in Behandlung befinden. Doch wer sind diese Menschen? Handelt es sich nur um Ungeimpfte oder spielt die Impfung bei den Infektionen doch keine so große Rolle?

