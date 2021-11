"Booster-Wochenenden": So soll das Impfen in Neuburg-Schrobenhausen Fahrt aufnehmen

Die Impfkampagne im Kreis Neuburg-Schrobenhausen soll Fahrt aufnehmen. Nun kommen die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes in die Orte. Was hinter den "Booster-Wochenenden" steckt.

Die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes sind ab dem kommenden Wochenende im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs und bieten Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an, kündigt das Landratsamt in einer Pressemitteilung an. Los geht’s mit einem Booster-Wochenende in Karlshuld, danach finden Impfungen in den Gemeinden statt.

"Booster-Wochenenden" in Neuburg-Schrobenhausen: So kommt man an Auffrischungsimpfungen

Booster-Wochenende in Karlshuld Am kommenden Wochenende, 4. und 5. Dezember, bietet das mobile Impfteam des BRK-Kreisverbandes Auffrischungsimpfungen in Karlshuld an. Am Samstag und Sonntag wird in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule von 14 bis 19 Uhr geimpft.

Impfen ohne Termin in den Gemeinden Den ganzen Dezember über sind die mobilen Impfteams in den Gemeinden des Landkreises unterwegs. Bislang stehen die Termine für zwölf Gemeinden. Die genauen Impforte sowie weitere Termine werden noch über die Presse sowie die Homepage des Landkreises unter www.neuburg-schrobenhausen.de bekannt gegeben.

Bitte beachten Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna und, sofern verfügbar, von Biontech. Zum Impftermin sollen bitte alle vorhandenen Unterlagen der bisher erfolgten Corona-Schutzimpfungen sowie der Impfausweis und der Personalausweis mitgebracht werden, schreibt das Landratsamt.

Das sind die aktuellen Corona-Impftermine in Neuburg-Schrobenhausen

Die bereits feststehenden Termine im Überblick:

