Neuburg-Schrobenhausen

CSU und AfD verlieren Wählerstimmen im Wahlkreis 216

Plus Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen konnten SPD, Grüne, Freie Wähler und FDP zulegen. Ein Blick auf die Wahlergebnisse der Gemeinden zeigt: Rohrenfels bleibt AfD-Hochburg und Karlshuld ist am wenigsten grün.

Von Claudia Stegmann

Die CSU ist der Wahlsieger im Wahlkreis 216 – und trotzdem der Verlierer. Denn obwohl die Christsozialen in allen Kommunen des Wahlkreises 216 erneut die meisten Stimmen geholt haben, haben sie gleichzeitig auch die meisten Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl erlitten. 34,61 Prozent der Wähler haben sich für die CSU entschieden – 7,08 Prozent weniger als noch 2017. Dazugewonnen haben dagegen die SPD (plus 3,58 Prozent), die Grünen (plus 3,95 Prozent) und die Freien Wähler (plus 5,31 Prozent). Auch die FDP spielte bei der diesjährigen Bundestagswahl wieder für mehr Wähler aus dem Wahlkreis 216 eine Rolle: Sie legte lokal 1,24 Prozent zu. An Bedeutung hat dagegen die AfD verloren: Ihr Verlust beträgt 5,11 Prozent.

