Corona-Impfung im Raum Neuburg: Es sind noch viele Termine frei

Am Freitag und Samstag gibt es wieder eine Sonderimpfaktion im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch bislang ist die Nachfrage überschaubar. Wo Termine vereinbart werden können.

2000 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca hatte der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zuletzt erhalten. Im Rahmen einer gesonderten Aktion werden 1000 Impftermine für den 2. und 3. Juli in den beiden Zentren in Neuburg und Schrobenhausen vergeben. Diese werden bislang aber nur zögerlich gebucht, teilt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen mit.

Neuburg-Schrobenhausen: Verkürzte Wartezeit zwischen Erst- und Zweitimpfung

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfzentren hat gemeinsam mit dem Gesundheitsamt eine verkürzte Wartezeit zwischen erster und zweiter Impfung vereinbart. Statt dem sonst üblichen Intervall von zwölf Wochen warten Teilnehmer der Sonderimpfaktion nur vier Wochen auf ihren Termin zur Zweitimpfung. Laut Dr. Markus Schmola, ärztlicher Leiter der Impfzentren, entspreche dies der Zulassung des Präparats. „Um noch vor den Sommerferien eine Komplettimmunisierung für eine große Bevölkerungsgruppe zu erreichen, die bislang aufgrund von Impfstoffmangel kein Impfangebot erhalten hatte, haben wir uns für das verkürzte Intervall entschieden. Die Gesamtwirksamkeit ist zwar möglicherweise etwas geringer – ein Schutz vor schweren Verläufen ist aber trotzdem gegeben“, so der Mediziner.

Die Impfquote im Landkreis liegt bei den Erstimpfungen bei knapp 44 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei 32 Prozent. „Wir verzeichnen eine Stagnation bei den neuen Registrierungen über www.impfzentren.bayern. Hier ist die Zahl bereits seit Ende Mai nicht mehr angestiegen.“, erklärt der IT-Manager am Kreiskrankenhaus Andreas Lutz. Laut Terminvergabesystem seien insgesamt nur 54,5% der Landkreisbewohner zu einer Impfung angemeldet. Diese Zahl beinhaltet bereits alle Menschen, die ihre Impfung in den Zentren oder beim Hausarzt erhalten haben. Folglich werden auch die Terminangebote über das offizielle Vergabesystem des Freistaates, die per SMS und E-Mail versendet werden, immer seltener angenommen. „Für eine Herdenimmunität benötigen wir aber mindestens 70 Prozent Geimpfte im Landkreis.“, ergänzt Schmola, „Ich möchte deshalb jeden anraten, das kostenlose Impfangebot rasch wahrzunehmen. Wer jetzt die Chance nutzt, wird im Herbst gut gerüstet sein, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen.“

Auch wenn die Corona-Neuinfektionen im Augenblick rückläufig sind, ist eine Corona-Schutzimpfung sehr sinnvoll, wie Verena Eubel, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen, betont: „Vollständige Corona-Schutzimpfungen minimieren das eigene Ansteckungsrisiko und die Gefahr von schweren Krankheitsverläufen.“ Sie erklärt, dass die Impfung nicht nur den Schutz für die eigene Person bedeutet, sondern auch Schutz für andere. „Gerade jetzt, wo die Delta-Variante auch bei Kindern und Jugendlichen auf dem Vormarsch ist, können Eltern einen wichtigen Beitrag zum Schutz ihrer Kinder leisten. Wenn die Erwachsenen geimpft sind, sinkt das Risiko für den Nachwuchs, sich zu infizieren.“

Eubel weist auch darauf hin, dass sich auch Frauen und Männer mit Kinderwusch, Schwangere und stillende Mütter über die Möglichkeit einer Impfung beraten lassen können.

Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen: „Die Zeit des Impfstoffmangels ist vorbei"

Dr. Holger Koch, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses erläutert: „Die Zeit des Impfstoffmangels ist vorbei. Jetzt können wir mit Gewissheit sagen, dass wir allen Bürgerinnen und Bürgern zeitnah einen Termin anbieten können. Diese Woche ist sogar eine Auswahl des Impfstoffs möglich. Ich kann nur jeden bitten, zeitnah die vielen Impfangebote im Landkreis zu nutzen – sei es beim Haus- oder Betriebsarzt oder in den Impfzentren.“ Wichtig sei es auch, das am schnellsten verfügbare Angebot wahrzunehmen. Koch rät deshalb dazu, sich in jedem Falle auf www.impfzentren.bayern zu registrieren.

Wer Interesse an der Sonderimpfaktion am 02.07.21 und 03.07.21 hat, kann über sonderimpfung.kkh-sob.de einen Termin buchen. Voraussetzungen sind lediglich die Vollendung des 18. Lebensjahres und eine vorherige Registrierung über www.impfzentren.bayern. Angeboten wird lediglich der Impfstoff des Herstellers AstaZeneca mit einem vierwöchigen Abstand zur Zweitimpfung.