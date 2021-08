Neuburg-Schrobenhausen

13:05 Uhr

Corona im Raum Neuburg: Die Hälfte aller Neuinfektionen bringen Urlauber mit

Plus Jetzt in den Ferien stehen Reiserückkehrer wieder im Fokus. Seit Neuestem erfasst das Gesundheitsamt in Neuburg bei Covid-Patienten auch den Impfstatus und die Auswirkungen der Infektion. Was aus den Zahlen herauszulesen ist.

Von Claudia Stegmann

Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht – auch nicht bei der Coronaimpfung. Je nach Impfstoff liegt die Wirksamkeit bei 65 bis 95 Prozent. Es ist deshalb keine Überraschung, dass sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus anstecken. Allerdings ist das Risiko, sich zu infizieren, mit einer Impfung deutlich geringer – genauso wie die Wahrscheinlichkeit, den Erreger weiterzugeben. Eine britische Studie des Imperial College of London mit dem Namen „React 1“ hat kürzlich herausgefunden, dass ungeimpfte Menschen ein dreimal so hohes Risiko haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wie vollständig Geimpfte.

