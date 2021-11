Der Mindestlohn macht auch das Schnitzel in Neuburg teurer

Plus Beschäftigte sollen von ihrem Gehalt auch leben können. Deshalb soll der Mindestlohn wieder steigen. Was Arbeitnehmerinnen und -nehmer der Region freuen dürfte, betrachten Branchen und Betriebe allerdings mit Skepsis.

In der Gastronomie werden die Preise anziehen, sagt Karl Deiml. Das sei die Konsequenz der geplanten Mindestlohnerhöhung. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden teurer“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Gaststätten- und Hotelverbands. Und das schlägt sich unter anderem im Preis von Schnitzel, Schweinebraten und Pommes nieder.