Die Erziehungsberatungsstelle in Neuburg zieht um

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien ist ab 15. November in der alten Paul-Winter-Realschule zu finden.

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, die kostenlos in unterschiedlichsten Krisensituationen helfen, zieht um. Bislang in der Schmidstraße in Neuburg zu finden, bezieht sie derzeit Räume in der ehemaligen Paul-Winter-Realschule in der Bahnhofstraße 150 im 2. Stock.

Ab dem kommenden Montag, 15. November, ist die Beratungsstelle, die im hinteren Gebäudekomplex untergebracht ist, dann barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen. Die Telefonnummer 08431/1020 bleibt die gleiche wie vorher, das Landratsamt weist jedoch vorsorglich darauf hin, dass es in den ersten Tagen umzugsbedingt noch zu einigen Anlaufschwierigkeiten mit der neuen Telefonanlage und der EDV kommen kann. Die Außenstelle der Beratungsstelle in Schrobenhausen ist davon nicht betroffen. (nr)