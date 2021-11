Die Partei Volt hat nun auch ein Team für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Partei Volt ist nun auch mit einem Team für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen vertreten. Mitstreiter werden gesucht.

Nachdem die Partei Volt lange Zeit auf die Bundestagswahl fokussiert war, bei der Neuburg und Schrobenhausen in zwei verschiedenen Wahlkreisen aufgeteilt sind, gibt es nun auch ein Team für den kompletten Landkreis. Am Samstag fand in Neuburg die Gründungsveranstaltung für ein neues Team statt. Waetschie Williams wurde zum „Lead“ gewählt, wie die Partei den Vorsitzenden nennt. Es handelt sich dabei nicht um einen rechtlichen Kreisverband, sondern eine Volt-interne Regelung. „Wir haben gemerkt, dass wir mit inoffiziellen Teams flexibler arbeiten können, als mit offiziellen rechtlichen Vorgaben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Partei Volt ist nun auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen vertreten

Volt ist demnach vor allem dafür bekannt, die Europäische Union demokratisieren zu wollen. Dadurch, dass Volt die erste paneuropäische Partei sei, die es in ganz Europa gebe, habe sie die besten Chancen, das umzusetzen, was mehrere Parteien seit über einem Jahrhundert fordern: Aus der EU einen funktionierenden föderalen Staat zu machen, so die Partei. Volt sei aber keine Ein-Themen-Partei. Sie brauche es somit auch nicht nur im europäischen und in nationalen Parlamenten, sondern auch in regionalen und lokalen, heißt es, und weiter: „Wir haben zur Bundestagswahl ein detailliertes Wahlprogramm ausgearbeitet, das weite Themenfelder umfasst. Unsere Policies fußen auf progressiven, pragmatischen und wissenschaftsbasierten Werten. Vor allem Letzteres ist etwas, das in der aktuellen politischen Landschaft fehlt und uns deutlich besser durch die anstehenden Krisen führen würde.“

Volts Werte und Herangehensweisen sind solche, die auch im Kreistag und den kommunalen Parlamenten ihren Platz haben, ist die Partei überzeugt. Ein Programm für lokale Gegebenheiten im Landkreis haben die Beteiligten aber noch nicht. Dafür stand die Bundestagswahl bisher zu stark im Fokus und das Team sei personell zu schwach aufgestellt, heißt es.

Volt sucht im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nach Mitstreitern

„Wir hoffen, dass wir interessierte Menschen finden, die für unsere Ideen genauso brennen wie wir“, schreiben die Partei-Aktiven. Dafür sei eigentlich die Gründungsveranstaltung gedacht gewesen, die man groß bewerben wollte. Nachdem sich die Corona-Lage aber stark verschlimmert hat, habe man sie doch lieber im kleinen Kreis abgehalten.

Wer Lust hat, mitzumachen oder die Beteiligten kennenzulernen, kann am Donnerstag, 2. Dezember, um 19 Uhr in das erste „Online-Meet&Greet“ von Volt Neuburg-Schrobenhausen kommen. Der Link: https://meet.google.com/von-rrvy-epu. (nr)