Die Test- und Impfzentren in Neuburg sind bald Geschichte

Plus Ab Oktober wird es im Landkreis nur noch einmal pro Woche eine Impfsprechstunde geben, das Testzentrum wird an die Monheimer Straße verlegt. Unklar ist derweil noch, wie die neue Krankenhaus-Ampel lokal funktioniert.

Es seien grundsätzlich erfreuliche Nachrichten, die Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmittag verkündet habe. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen ab Donnerstag weitere Freiheiten zurück: Kontaktbeschränkungen fallen, Veranstaltungen sind wieder möglich, Clubs und Diskotheken dürfen ab Oktober öffnen, die Inzidenz als bisheriges Leitmotiv fällt. Doch für Landrat Peter von der Grün und seine Verwaltung stellen sich nach jeder Kundgebung aus der Staatskanzlei erneut Fragen, wie die eine oder andere Aussage im konkreten Fall nun zu bewerten und umzusetzen ist.