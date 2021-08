Diese Regelungen gelten ab sofort im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Bei einer Inzidenz ab 35 gilt ab sofort die sogenannte 3G-Regel. In welchen Fällen Umgeimpfte einen Test vorgelegen müssen.

Ab dem heutigen Montag gilt in Bayern ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 in Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel. Das bedeutet, dass all jene, die nicht geimpft oder genesen sind, einen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie

an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen

in der Innen-Gastronomie essen

körpernahe Dienstleistungen in geschlossenen Räumen in Anspruch nehmen (auch beim Friseur und im Kosmetikstudio)

Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen besuchen

Sport in geschlossenen Räumen ausüben.

Auch Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, müssen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr nun einen Testnachweis vorlegen. Strenger wird es dagegen in den Alten- und Pflegeheimen: Dort müssen sich Gäste unabhängig vom Inzidenzwert testen lassen oder einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis erbringen.

Die Testungen dürfen dabei vor höchstens 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein. Neben den PCR-, PoC-Antigentests und den unter Aufsicht vorgenommenen Selbsttests wird ab Montag auch ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis eines PoC-/PCR-Tests anerkannt.

Ausgenommen von der Testnachweispflicht sind weiterhin vollständig Geimpfte (ab Tag 15) sowie Genesene und Kinder bis zum sechsten Geburtstag.

Mit den neuen Regelungen entfällt künftig die Testpflicht für Freibäder. (nr)