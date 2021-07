Donaumoos: Wo geht die Reise hin?

Plus Auf den Donaumoos-Zweckverband wartet eine gewaltige Aufgabe. Ohne Hilfe kann er den angestrebten Moorschutz nicht umsetzen. Deshalb braucht er ein kompetentes Team.

Im Donaumoos ist den Landwirten das Lachen vergangen. Der massive Regen vor einer Woche hat die Ach überlaufen lassen und die ohnehin schon wassergeschwängerten Felder überflutet. Für die Kartoffeln, die seit Wochen in tropfnasser Erde keimen, scheint die Grenze der Belastungsfähigkeit nun erreicht zu sein. Die Knollen beginnen in der Erde zu faulen – und die Landwirte können nichts dagegen tun.