Ehrenamtliche aus dem Landkreis: „Sie alle haben es mehr als verdient“

Elf engagierte Bürger aus dem ganzen Landkreis haben für ihre ehrenamtlichen Verdienste das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhalten.

„Sie alle haben über viele Jahre hinweg hervorragende Arbeit im Ehrenamt geleistet!“ Mit diesen Worten begrüßte Landrat Peter von der Grün in dieser Woche verdiente Landkreisbürgerinnen und -bürger im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes.Bei einer Ehrungsveranstaltung händigte er elf Frauen und Männern Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt aus. Zudem erhielt Ludwig Bayer eine Kommunale Dankurkunde für Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung. Die Bandbreite des Engagements ist sehr vielfältig: Sie reicht vom Sport über Gemeindearbeit bis hin zum Gartenbauverein und politischen Engagement.

„Was Sie alle heute Abend verbindet, ist Ihr vorbildlicher persönlicher Einsatz“, betonte der Landrat. Er erklärte, dass das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten seit 1994 als Anerkennung herausragendes Ehrenamtliches Engagement verliehen wird und die kommunal Dankurkunde des Staatsministers des Innern an Personen geht, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als Mandatsträger oder in anderen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben.

Gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern überreichte der Landrat den Bürgerinnen und Bürgern ihre Auszeichnung und gratulierte herzlich. Dabei betonte er, dass er gerne einen großen Festabend durchgeführt hätte, jedoch sei dies aufgrund der weiterhin geltenden Abstands- und Hygiene-Maßnahmen noch nicht im gewohnten Rahmen möglich. Aus diesem Grund habe man den Ehrenabend im kleinen Rahmen in drei Gruppen durchführen müssen. „Diese heutige Ehrung ist dennoch nicht weniger wichtig, sondern es zeigt Ihr herausragendes Engagement auch in schwierigen Zeiten, wie diese jetzt sind, und mir bleibt nur noch zu sagen: Sie alle haben es sich mehr als verdient,“ so der Landrat.

Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten haben erhalten:

Eduard Gernhardt aus Neuburg: Seit über fünf Jahrzehnten widmet Eduard Gernhardt sein ehrenamtliches Engagement dem Donau-Ruder-Club Neuburg, ab 1967 als Wanderwart, ab 1991 als Wildwasserwart und danach wieder als Wanderwart. Dabei führt er seit 41 Jahren Paddelkurse für Kinder und Erwachsene (bis 2015) durch. Auch die Aushängeschilder des Neuburger Rennsports Sarah Winter und Carola Schmidt hatten die ersten Paddeltechniken bei ihm erlernt.

Horst Scherm aus Neuburg: Seit über vier Jahrzehnte beweist Horst Scherm dem Schützenverein Alt Baring Bergen seine Treue. 1974 übernahm er die Bauleitung des ersten Vereinsheims, das in einem ehemaligen Heuboden errichtet wurde. Ab dem Jahr 1980 wirkte er neun Jahre als 2. Schützenmeister. Im Jahr 1989 übernahm er für elf Jahre das Amt des 1. Schützenmeisters. In den Jahren 2000 bis 2003 wurde der Neubau eines Schützenheimes verwirklicht. Horst Scherm leistete eine Vielzahl von freiwilligen Arbeitsstunden.

Richard Schlamp aus Neuburg: Über 36 Jahre ist Richard Schlamp im Schützenverein Alt Baring aktiv. Er wirkte auf verschiedenen Positionen im Vorstand als Schatzmeister, 2. Vorsitzender und Schriftführer. Große Freude machte ihm die Aufgabe des Vergnügungswarts, die er bis 2019 innehatte. Als Fahnenjunker begleitet der 71-Jährige seit 25 Jahren die Vereinsfahne. Auch er leistete beim Neubau des Schützenheims eine Vielzahl von freiwilligen Arbeitsstunden.

Christa Dorwarth aus Neuburg: Seit über drei Jahrzehnten prägt Christa Dorwarth die Heilig-Geist-Bücherei der Pfarreiengemeinschaft Neuburg. Ihr Einsatz und der ihres Team wurde 2018 durch das silberne Büchereisiegel des St. Michaelsbundes gewürdigt – ein Qualitätssiegel, das nur den besten Büchereien verliehen wird.

OB Bernhard Gmehling (rechts) gratulierte Richard Schlamp, Horst Scherm, Christa Dorwarth und Eduard Gernhardt (von links) zu ihren Auszeichnungen. Foto: Landratsamt

Katharina Schreier aus Schrobenhausen: Katharina Schreier engagiert sich drei Jahrzehnten für den Obst- und Gartenbauverein „Neue Heimat Schrobenhausen“, zunächst als aktives Mitglied und seit 18 Jahren auch als Beisitzerin im Vorstand. Sie übernimmt einen Großteil der Gratulationen zu den Geburtstagsjubiläen. Bei der Organisation und Durchführung aller vereinsinternen Feste und Feiern ist sie eine verlässliche Konstante. Darüber hinaus beteiligt sie sich zuverlässig an den Pflegemaßnahmen der verschiedenen vereinsbetreuten Anlagen.

Kaspar Schwärzli aus Weichering: Kaspar Schwärzli ist bereits seit über einem halben Jahrhundert dem Turn- und Sportverein Lichtenau 1966 treu. Zunächst wirkte er als Schiedsrichter und leitete 950 Verbandsspiele. Später übernahm er das Amt des 2. Vorsitzenden und ab 1976 des 1. Vorsitzenden. Bis heute ist er als Beisitzer dem Verein verbunden. Der 84-Jährige arbeitet auch ehrenamtlich für den evangelischen Kindergarten Lichtenau. Er schreibt selbst Geschichten und hat ein eigenes Buch „Märchenzeit“ aufgelegt. Darüber hinaus kommen Engagements im VdK, bei den Böllerschützen und in der Theatergruppe Lichtenau dazu.

Günther Maier aus Karlshuld: Günther Maier engagiert sich seit 35 Jahren in der Abteilung Tennis des Sportvereins Karlshuld. Bereits im Jahr 1983 wurde er als Beisitzer in die Vorstandschaft berufen. Seit drei Jahrzehnten hat er das Amt des Sportwarts inne. Als Sportwart vertritt er die Abteilung bei sportbezogenen Veranstaltungen und organisiert den laufenden Spiel- und Sportbetrieb.

Hans-Jürgen Wittwer aus Burgheim: Hans-Jürgen Wittwer engagiert sich seit drei Jahrzehnten in außerordentlichem Maße für die Belange der Katholischen Pfarrei St. Cosmas und Damian in Burgheim. Er gehört seit dem Jahr 1989 der Kirchenverwaltung an und übernahm im Jahr 2007 zusätzlich das Amt des Kirchenpflegers. Damit war der 66-Jährige Organisator und Hauptverantwortlicher für die umfangreiche Außenrenovierung der Pfarrkirche. Kleinere und größere Reparaturmaßnahmen an den kirchlichen Gebäuden führt Hans-Jürgen Wittwer selbst aus. Daneben übt er auch den Lektorendienst in den Gottesdiensten in Burgheim aus.

Katharina Schreier aus Schrobenhausen und Kaspar Schwärzli aus Weichering wurden von „ihren“ Bürgermeistern bzw. dessen Stellvertretern begleitet. Foto: Landratsamt

Brigitte Seißler aus Königsmoos: Brigitte Seißler ist seit über 20 Jahren dem Gartenbauverein Königsmoos treu und wirkt seit dieser Zeit als Kassier. Nach Möglichkeit ist sie immer dabei, wenn der Gartenbauverein das Pflanzenlabyrinth pflegt. Darüber hinaus unterstützt sie die Veranstaltungen des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen. Zudem engagiert sich Brigitte Seißler in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Untermaxfeld, wo sie seit 15 Jahren den ökumenischen Seniorenkreis unterstützt.

Helga Weinert aus Stengelheim: Helga Weinert bringt sich seit drei Jahrzehnten auf unterschiedlichste Weise in das Gemeindeleben der Katholischen Pfarrei St. Joseph in Untermaxfeld ein. 25 Jahre setzte sie sich als Mitglied des Pfarrgemeindesrats im außerordentlichen Maße für die Belange der Pfarrei St. Joseph ein. Seit 23 Jahren ist sie Lektorin in der Katholischen Pfarrei St. Joseph Untermaxfeld und trägt bei den sonntäglichen Gottesdiensten die liturgischen Lesungen vor.

Rita Golder aus Rennertshofen-Emskeim: Rita Golder engagierte sich 25 Jahre als Ortsbäuerin von Emskeim und betreute ihre Landfrauen stets bestens. Im Kreisvorstand unterstützte sie alle Aktivitäten und war stets zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. Darüber hinaus konnte sie auch ihre Bäuerinnen in Emskeim für Aktivitäten des Kreisverbandes gewinnen. 2007 wurde sie mit der Silbernen Ähre des Bayerischen Bauernverbands ausgezeichnet.

Die Kommunale Dankurkunde hat erhalten:

Ludwig Bayer aus Rennertshofen-Stepperg: Ludwig Bayer ist für sein vielseitiges Engagement über den Landkreis hinaus bekannt. Er bekleidet eine ganze Reihe an Ehrenämtern und übernimmt dabei verantwortungsvolle Aufgaben: Er ist Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes und Mitglied des Bezirkstags von Oberbayern. Seit 25 Jahren bringt er sich als Mitglied im Marktgemeinderat Rennertshofen ein. Er ist seit einem viertel Jahrhundert Verbandsrat beim Zweckverband zur Wasserversorgung der Heimberggruppe. Seit 19 Jahren ist er Mitglied im Kreistag Neuburg-Schrobenhausen und dort als Referent für Landwirtschaft und Natur bestellt. Seit 2015 ist er „örtlich Beauftragter innerhalb der Vorstandschaft“ der Teilnehmergemeinschaft Riedensheim II im Rahmen des Flutpolderbaus. Bei den Freien Wählern in Rennertshofen übt Bayer die Funktion des Fraktionssprechers aus. Bei all diesen Tätigkeiten ist die Meinung von Ludwig Bayer hoch geschätzt, insbesondere aufgrund seines umfangreichen Fachwissens im Bereich Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz. 2016 wurde er für seine langjährige Tätigkeit (seit 1987) als Waldobmann im Rechtlerwald Stepperg vom Markt Rennertshofen ausgezeichnet. (nr)