Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

"Ehrenmord": Brüder sollen tote Schwester im Koffer nach Bayern gebracht haben

Plus In Berlin sollen zwei Afghanen ihre Schwester wegen ihrer westlichen Lebensweise getötet haben. Wochenlang galt sie als vermisst. Nun wurde sie offenbar tot in der Nähe von Neuburg gefunden.

„Aus gekränktem Ehrgefühl“ sollen zwei Männer aus Afghanistan in Berlin ihre 34-jährige Schwester getötet haben – und dann mit ihrer Leiche durch halb Deutschland gefahren sein. Der Fall, der am Freitag deutschlandweit für Erschütterung sorgte, führt auch nach Bayern, in die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Donau-Ries.

