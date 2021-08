Eine Region, 365 Euro: Neues Ticket im VGI für Schüler und Azubis

Schüler können für einen Euro pro Tag mit Bus und Bahn durch die Region fahren. Möglich macht es das 365-Euro-Ticket des Verkehrsverbunds Großraum Ingolstadt (VGI).

Seit 1. August gibt es im VGI-Verbundgebiet das 365-Euro-Ticket: Schülerinnen, Schüler und Azubis können für einen Euro am Tag ein ganzes Jahr lang alle Verkehrsmittel des ÖPNV im gesamten VGI-Verbundgebiet nutzen. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf begrüßt als Vorsitzender des VGI diesen Schritt: „Mit der Einführung des 365-Euro-Tickets leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag für einen attraktiven ÖPNV – gerade Schüler und Auszubildende wollen wir für klimafreundliche und günstige Mobilität im ÖPNV gewinnen.“ Zu zwei Drittel finanziert der Freistaat Bayern das Ticket.

Neben Ingolstadt gibt es auch im Raum Augsburg das 365-Euro-Ticket

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer lobt den neuen Tarif ebenfalls: „Wir wollen noch mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr begeistern und brauchen deshalb einen starken, fahrgastfreundlichen ÖPNV. Mit der Einführung des 365-Euro-Tickets im VGI und im Augsburger AVV steht nun in allen größeren bayerischen Verkehrsverbünden ein attraktiver Tarif für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende zur Verfügung. Schon jetzt profitieren davon fast eine Million junge Menschen in Bayern. Und wer in jungen Jahren gerne mit Bus und Bahn gefahren ist, der wird das hoffentlich auch als Erwachsener gerne tun.“

Dem VGI gehört auch der Kreis Neuburg-Schrobenhausen an

Der Verkehrsverbund VGI ist der Zusammenschluss der drei Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie der Stadt Ingolstadt. Zusammen mit den Bus- und Bahnunternehmen und in Abstimmung mit dem Freistaat fördert der VGI den Ausbau und die Stärkung des ÖPNV.

Der Auftakt war die Einführung des Verbundtarifs 2018, es folgten die Inbetriebnahme des Bahnhofs Ingolstadt Audi im Dezember 2019 sowie die Eröffnung des Bahnhalts Brunnen 2020. (nr)