Exorbitante Infektionszahlen: Kommt ein Impfbus für den Landkreis?

Angesichts der weiter in die Höhe schnellenden Infektionszahlen wird die Forderung nach mehr Impf- und Teststationen immer lauter - auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Angesichts der exorbitanten Infektionszahlen soll es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder ein Impfzentrum geben. Nur wo, das ist derzeit die Frage. Das Kreiskrankenhaus und das Landratsamt überprüfen derzeit mögliche Standorte. OB Bernhard Gmehling hat seitens der Stadt bereits den Boxenstall vorgeschlagen, eine Alternative könnten aber auch die Container an der Monheimer Straße sein, in denen derzeit das Testzentrum untergebracht ist. „Wir sind noch auf Location-Suche“, sagte Stefanie Schmid vom Kreiskrankenhaus.

Dramatische Corona-Entwicklung und niedriger Impfstatus der Bürger in Neuburg-Schrobenhausen: Jetzt muss unverzüglich gehandelt werden

In diese Bestrebungen passt nun der Dringlichkeitsantrag der Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber und Roland Weigert. „Mit Blick auf die sich dramatisch entwickelnde Corona-Lage und dem nach wie vor niedrigen Impfstatus der Landkreisbürger“ fordern sie in ihrer Funktion als Kreisräte, dass der Landkreis „unverzüglich“ niedrigschwellige Test- und Impfangebote einrichten soll.

Impfen und Testen sei der Schlüssel zu mehr Normalität, schreiben Enghuber und Weigert. Aus diesem Grund soll der Kreistag so bald wie möglich beschließen, dass die Testangebote im Landkreis – insbesondere auch in den Gemeinden – wieder hochgefahren werden. Außerdem soll ein mobiler Impfbus täglich im Landkreis unterwegs sein. Dieser soll vor allem dort stehen, wo viele Menschen unterwegs sind, damit sie sich quasi „im vorbei gehen“ impfen lassen können. Er soll aber in den Gemeinden stehen und dort den Bürgerinnen und Bürgern ein ortsnahes Impfangebot bieten.

Die Wartezeiten für eine Impfung vor der Geriatrie in Neuburg sind unzumutbar lange

In dieselbe Richtung zielt ein Antrag von Sozialreferentin Elfriede Müller und CSU-Fraktionsvorsitzendem Klaus Angermeier ab. Sie appellieren an den Landkreis, schnellstmöglich ein Impfzentrum in Neuburg zu öffnen – und zwar „unabhängig von finanziellen Zusagen der Staatsregierung.“ Die täglich steigenden Corona-Erkrankungen und die unzumutbar langen Wartezeiten im Geriatriezentrum würden dies rechtfertigen.