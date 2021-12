Für Projekt „Spiritueller Tourismus“: Wo gibt es im Raum Neuburg spirituelle Orte?

Wer schöne Orte in der Umgebung um Neuburg-Schrobenhausen kennt, an denen man zur Ruhe kommen kann, kann diese online melden.

Um auf besondere und spirituelle Orte in unserer Region hinzuweisen, diese sichtbar und für die Menschen zugänglich zu machen, hat die Katholische Kirche in Augsburg und Eichstätt das Projekt „Spiritueller Tourismus“ initialisiert. Getreu dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat!“ werden bei der Erfassung auch die Bürger vor Ort einbezogen, da diese ihre Heimat am besten kennen.

Projekt „Spiritueller Tourismus“: Betroffen ist auch der Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Das betroffene Gebiet erstreckt sich über die Landkreise Donau-Ries, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Hier sollen Kirchen, Kapellen, Wegkreuze oder einfach Landschaftsausschnitte, die zum Innehalten und Besinnen einladen, zusammengetragen und auf verschiedene Arten miteinander vernetzt werden.

Über eine einfach zu nutzende App werden die Orte dann den Bewohnern und Besucherinnen der Region vorgestellt. Das Angebot deckt ein breites Feld an Bedürfnissen und Interessen ab. Es ist sowohl für den Einzelbesucher mit hohem spirituellen Anspruch als auch für touristische Besucherinnen und Besucher der Region interessant, die bei Kurzausflügen die Natur der Region erleben und dabei Informationen zu Kultur, Geschichte und Religion erfahren möchten. QR-Codes vor Ort bieten Zusatzinformationen.

Wer schöne Orte in der Umgebung kennt, an denen man zur Ruhe kommen kann, kann diese melden. Auf der Website www.ortskundig.de gibt es auf der Startseite den Button „Mitmachen und registrieren“. Nach einer erstmaligen Registrierung startet ein Erklärvideo, danach kann man mit dem Einpflegen der Wunschorte starten. (nr)