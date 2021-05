Neuburg-Schrobenhausen

Gastro, Freibad, Sport: In vielen Bereichen entfällt die Testpflicht

In vielen Bereichen ist ein Schnelltest wegen der geringen Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht mehr notwendig.

Plus Lediglich bei Übernachtungen in Hotels und auf Campingplätzen sowie Auslandsreisen ist noch ein negativer Corona-Test nötig. Voraussichtlich am Donnerstag kommt die nächste Lockerung.

Von Michael Kienastl

Schnelltestmöglichkeiten schießen aktuell wie Pilze aus dem Boden – in fünf Zentren, vier Apotheken und 19 Arztpraxen kann man sich laut einer Liste des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen aktuell testen lassen. Dabei werden sie immer weniger benötigt, schon länger verweist das BRK auf eine mangelnde Auslastung. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen noch deutlicher werden.

