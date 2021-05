Neuburg-Schrobenhausen

Gastronomie, Kino, Theater: Wie steht es um die Öffnungen im Raum Neuburg?

Bis es vor dem Café Zeitlos am Neuburger Schrannenplatz wieder so aussieht, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Am Montag sollen hier zumindest schon einmal die ersten Leute wieder an den Tischen sitzen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Plus Am Montag sollen in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 Außengastronomie, Theater und Kinos wieder öffnen. Im Raum Neuburg ziehen aber noch nicht alle mit.

Von Michael Kienastl

Das Telefon von Otto Böhm steht nicht still, seit Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag weitreichende Öffnungen unter anderem für die Außengastronomie in Aussicht gestellt hat. „Wir werden mit Anfragen bombardiert“, sagt der Inhaber des Romantikhotels Klosterbräu in Bergen. Wann macht er wieder auf? Wie viele Leute dürfen in seinem Klostergarten an den Tischen sitzen? Muss man sich vorher testen lassen? Was ist mit Geimpften oder Genesenen? Böhm winkt ab: „Das wissen wir selber nicht, noch gab es keine verbindliche Aussage von der Regierung.“

