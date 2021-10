Neuburg-Schrobenhausen

29.10.2021

"Großer Wurf" für Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Reaktionen auf Kooperation mit Uni-Klinik Augsburg

Plus Kreistag spricht sich geschlossen für Kooperation zwischen Schrobenhausener Kreiskrankenhaus und Universitätsklinikum Augsburg aus. Wie beide Häuser von der künftigen Zusammenarbeit profitieren sollen.

Von Katrin Kretzmann

„Großer Wurf“, „Win-win-Situation“, ja sogar „Meilenstein“: Es sind allesamt Begriffe, die am Donnerstag in der Kreistagssitzung gefallen sind. Den Anlass gab die künftige enge Zusammenarbeit von Schrobenhausener Krankenhaus und Universitätsklinikum Augsburg. So gab es vom Gremium geschlossen grünes Licht für die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zwischen den beiden Häusern – ein Schritt, der vor allem den Standort in Schrobenhausen wirtschaftlich stabilisieren soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen