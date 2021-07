"Grundlegende Unterschiede": Klaus Angermeier tritt als stellvertretender Landrat zurück

Wie unlängst bekannt geworden ist, tritt Klaus Angermeier als stellvertretender Landrat des Kreises Neuburg-Schrobenhausen zurück. Wie er diese Entscheidung begründet.

Klaus Angermeier tritt als stellvertretender Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zurück. Wie er in einer Pressemitteilung erklärt, habe er das Amt des Stellvertreters gerne ausgeführt und auch viel Energie in diese Aufgabe investiert. "Doch meinem eigenen Anspruch an dieses Amt kann ich aufgrund der fehlenden Einbindung in die verschiedenen Abläufe, so wie ich es mir vorstellen und wünschen würde, nicht gerecht werden", begründet er seinen Schritt. (nr)

